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Петербуржец не дождался посылки на 900 тыс. рублей
Сегодня, 18:00
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Петербуржец не дождался посылки на 900 тыс. рублей

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Груз приехал в Петербург, однако пропал вместе с курьером.

Груз на 900 тыс. рублей так и не дошел до своего отправителя. Гражданин обратился в полицию Невского района, чтобы найти курьера, который не доставил его посылку. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области. 

Мужчина 1985-го года рождения сообщил в полицию о своей пропаже 21 января. По его словам, кражу почти на миллион рублей выявили на складе на Мельничной улице. 

Правоохранители установили, что 18 января для петербуржца в сортировочной центр компании поступили три отправления из Томска. Груз был выдан курьеру 1994-го года рождения, но он его не доставил.

На данный момент полицейские изучают накладные посылки и маршрут доставки, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее стало известно, что в 2019 году таможенники Петербурга чаще всего отбирали цветы и продукты

Фото: pixabay.com 

Теги: груз, курьер, посылка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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