У петербуржца угнали машину со спящими в салоне друзьями

Позднее автомобиль нашли брошенным по другому адресу.

Неизвестный угнал автомобиль петербуржца вместе с его спящими в салоне друзьями. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, водитель серебристого "Форд Фьюжн" обратился в полицию в седьмом часу утра 7 сентября. Со слов мужчины, он припарковал автомобиль у дома №49 по Невскому проспекту и, оставив ключи в замке зажигания, вышел в магазин. Вернувшись, автомобилист уже не нашел свою машину, хотя на заднем сидении спали двое его друзей. Позднее иномарку нашли на 1-й Красноармейской улице, которую там оставил неизвестный угонщик. По словам вероятно проснувшихся во время поездки с чужаком приятелей, неизвестный доехал до указанного адреса и бросил автомобиль, скрывшись в неизвестном направлении.

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Фото: pixabay