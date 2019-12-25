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У петербуржца нашли 3 кг наркотиков
Сегодня, 15:22
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У петербуржца нашли 3 кг наркотиков

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В апреле этого года был задержан покупатель наркотических веществ.

В Петербурге 7 августа задержали петербуржца, который распространял наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. 

По данным ведомства, в апреле этого года задержали 30-летнего мужчину, у которого нашли 4,93 грамма психотропного наркотического средства. Позже полицейские выяснили, кто был сбытчиком. Им оказался 31-летний мужчина. В его доме было обнаружено 3 кг того же вещества. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Ранее СК опубликовал видео с задержания полицейского за покушение на сбыт наркотиков.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, наркотики
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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