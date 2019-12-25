У петербуржца нашли 3 кг наркотиков

В апреле этого года был задержан покупатель наркотических веществ.

В Петербурге 7 августа задержали петербуржца, который распространял наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным ведомства, в апреле этого года задержали 30-летнего мужчину, у которого нашли 4,93 грамма психотропного наркотического средства. Позже полицейские выяснили, кто был сбытчиком. Им оказался 31-летний мужчина. В его доме было обнаружено 3 кг того же вещества.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Ранее СК опубликовал видео с задержания полицейского за покушение на сбыт наркотиков.

Фото: Piter.tv