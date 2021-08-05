СК опубликовал видео с задержания полицейского за покушение на сбыт наркотиков

По предварительным данным, дежурный отдела полиции был участников преступной группы из 5 человек.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с задержания сотрудника полиции Петроградского района, который обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств. В полиции мужчину уже отстранили от работы.

СК объединил в одно производство 12 уголовных дел, которые были возбуждены МВД по фактам сбыта или покушения на сбыт наркотиков. По подозрению в совершении преступления были задержаны четыре мужчины в возрасте от 25 до 32 лет, среди которых был полицейский, и 28-летняя женщина.

По версии следствия, соучастники создали преступную группу не позднее июня 2021-го года. Они открыли магазины в "даркнете" и распространяли наркотики с помощью "закладок".

Дома у обвиняемых обнаружили наркотические средства.

Видео: СК РФ