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Полицейского, который обвиняется в сбыте наркотиков, отстранили от работы
Сегодня, 12:39
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Полицейского, который обвиняется в сбыте наркотиков, отстранили от работы

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Мужчина понесет наказание в соответствии с законодательством.

Сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и области установили, что дежурный одного из отделов полиции Петроградского района причастен к покушению на сбыт наркотиков. Об этом 5-го августа сообщила пресс-служба ведомства. 

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом 1-го июля, а причастность сотрудника удалось установить накануне. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. 

Сотрудника отстранили от работы, он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством. 

По информации Piter.TV, обвиняемому полицейскому 32 года. Не женат. На месте работы характеризовался как спокойный, неконфликтный человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: дежурный полиции, наркотики, покушение на сбыт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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