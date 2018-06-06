Полицейского, который обвиняется в сбыте наркотиков, отстранили от работы

Мужчина понесет наказание в соответствии с законодательством.

Сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и области установили, что дежурный одного из отделов полиции Петроградского района причастен к покушению на сбыт наркотиков. Об этом 5-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом 1-го июля, а причастность сотрудника удалось установить накануне. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение.

Сотрудника отстранили от работы, он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством.

По информации Piter.TV, обвиняемому полицейскому 32 года. Не женат. На месте работы характеризовался как спокойный, неконфликтный человек.

Фото: Piter.TV