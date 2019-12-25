У петербургской мечети транслируют пятничный намаз с помощью громкоговорителей

Петербуржцы наблюдают такой формат молитвы уже не в первый раз.

В пятницу, 28 августа, прихожане петербургской соборной мечети слушали намаз по громкоговорителю, установленному на улице. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Прохожие были увидены проведению необычной церемонии: по словам очевидцев, в общей сложности послушать муэдзина собрались около 100 человек.

Как отмечают горожане в соцсетях, намаз в подобном формате проходит уже не первый раз.

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Фото: Piter.TV