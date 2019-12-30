Возбуждено уголовное дело, а мужчину арестовали.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что в Петродворцовом районе задержали неадекватного водителя с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Водители остановили, чтобы провести обычную проверку. В итоге в автомобиле нашли пакеты с наркотиками. Правоохранители незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза показала, что в пакетах находится мефедрон массой 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

Ранее мы сообщали о том, что в Адмиралтейском районе внедорожник с легковушкой не поделили перекрёсток.

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