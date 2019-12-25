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У петербургского предпринимателя забирают помещения в Доме Чичерина на Невском
Сегодня, 19:48
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smirenny

У петербургского предпринимателя забирают помещения в Доме Чичерина на Невском

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Помещения выставят на торги за 2 миллиарда рублей.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что у петербургского предпринимателя Ебралидзе забирают помещения в Доме Чичерина на Невском проспекте: их выставят на торги за 2 миллиарда рублей. 

Уточняется, что апелляционную жалоба представителей бизнесмена на февральское решение  о продаже с торгов помещения компании "АО "Талион" (на Большой Морской, 14) отклонили. Начальная цена – 2 миллиарда рублей – соответствует 80% рыночной стоимости объектов.

Ранее мы писали, что в Петербурге вторичка подорожала на 7,3%.

Фото: pixabay

Теги: недвижимость, предпринимательство, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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