У петербургского предпринимателя забирают помещения в Доме Чичерина на Невском

Помещения выставят на торги за 2 миллиарда рублей.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что у петербургского предпринимателя Ебралидзе забирают помещения в Доме Чичерина на Невском проспекте: их выставят на торги за 2 миллиарда рублей.

Уточняется, что апелляционную жалоба представителей бизнесмена на февральское решение о продаже с торгов помещения компании "АО "Талион" (на Большой Морской, 14) отклонили. Начальная цена – 2 миллиарда рублей – соответствует 80% рыночной стоимости объектов.

Ранее мы писали, что в Петербурге вторичка подорожала на 7,3%.

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