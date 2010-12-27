У петербургского помощника депутата угнали прицеп с генератором

Потерю потерпевший оценил в 1,8 миллиона рублей.

У помощника депутата ЗакСа похитили прицеп с дорогой дизель-генераторной установкой, сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

По словам петербуржца, 19 сентября неизвестный угнал его прицеп от дома по Староорловской улице. В нем был дорогостоящий тихий генератор "Geko Super Silent". В течение почти всего дня прицеп был вне поля зрения владельца, поэтому точное время кражи установить затруднительно. Поиски осложняются еще и отсутствием видеонаблюдения на проблемном участке.

Ущерб помощник депутата оценил почти в 2 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге нашли таксиста, до смерти избившего женщину 23 года назад.

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