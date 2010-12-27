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В Петербурге нашли таксиста, до смерти избившего женщину 23 года назад
Сегодня, 11:36
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himif

В Петербурге нашли таксиста, до смерти избившего женщину 23 года назад

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Найден виновный в убийстве 1996 года.

Следственный комитет по Петербургу раскрыл преступление 23-летней давности, сообщает пресс-служба ведомства. 

Следком в течение долгого времени проводит большую работу по раскрытию преступлений прошлых лет. Очередным результатом стало раскрытие дела 1996 года. Тогда в июне недалеко от железнодорожной станции "Озерки" пьяный местный житель жестоко избил свою знакомую в пылу ссоры. От ударов кулаками по голове и туловищу она скончалась на месте.

Сегодня, 20 сентября, сотрудники комитета нашли виновника того происшествия – 49-летнего местного жителя, неоднократно судимого, в том числе за убийство.

Сейчас решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Москве в общественном туалете нашли новорожденную девочку.

Фото: pixabay

Теги: петербург, преступление, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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