В Петербурге нашли таксиста, до смерти избившего женщину 23 года назад

Найден виновный в убийстве 1996 года.

Следственный комитет по Петербургу раскрыл преступление 23-летней давности, сообщает пресс-служба ведомства.

Следком в течение долгого времени проводит большую работу по раскрытию преступлений прошлых лет. Очередным результатом стало раскрытие дела 1996 года. Тогда в июне недалеко от железнодорожной станции "Озерки" пьяный местный житель жестоко избил свою знакомую в пылу ссоры. От ударов кулаками по голове и туловищу она скончалась на месте.

Сегодня, 20 сентября, сотрудники комитета нашли виновника того происшествия – 49-летнего местного жителя, неоднократно судимого, в том числе за убийство.

Сейчас решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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