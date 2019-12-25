У петербургского майора изъяли 360 кредитных карт

Майор называет себя "золотым мальчиком".

Во вторник, 25 августа, стало известно, что у петербургского майора полиции и его брата изъяли 360 банковских карт по делу о взятках, сообщили в издании 47news.

Мужчина был замначальника 71-го отдела полиции Петроградского района, его задержали 21 августа. Сообщается, что полицейский игнорировал нарушения миграционного законодательства в строительной компании, за что получал ежемесячно по 10 тысяч рублей. В ходе обыска были изъяты 60 банковских карт у самого сотрудника правоохранительных органов и 300 у его брата. Оказалось, что большая часть кредиток оформлена на солдат-срочников, которые проходят службу в городе и области. Следствие считает, что братья участвовали в преступной схеме по обналичиванию денег.

В соцсети майор называл себя The Golden Boy, то есть "золотой мальчик".

Ранее мы писали, что для экс-замначальника УФСИН запросили 16 лет строгого режима по делу об убийстве.

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