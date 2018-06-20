У петербургского бухгалтера угнали KIA Sportage за 1,5 млн рублей

Неизвестному потребовалось меньше часа, чтобы угнать автомобиль.

Вечером 22 апреля в полицию Петербурга обратилась 31-летняя женщина, бухгалтер ООО "Петербурггаз". Она заявила, что у нее угнали автомобиль марки KIA Sportage. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Иномарка была припаркована возле дома на улице Федора Абрамова. Неизвестный угнал ее в период с 22:30 до 23:30. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщика ищут.

Ранее мы писали, что грузчик из Гатчины украл у друга авто и попал на нем в аварию.

Фото: Википедия