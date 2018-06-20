У петербургского бухгалтера угнали KIA Sportage за 1,5 млн рублей

Вечером 22 апреля в полицию Петербурга обратилась 31-летняя женщина, бухгалтер ООО "Петербурггаз". Она заявила, что у нее угнали автомобиль марки KIA Sportage. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Иномарка была припаркована возле дома на улице Федора Абрамова. Неизвестный угнал ее в период с 22:30 до 23:30. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщика ищут.
Ранее мы писали, что грузчик из Гатчины украл у друга авто и попал на нем в аварию.
Фото: Википедия
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