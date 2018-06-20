Грузчик из Гатчины украл у друга авто и попал на нем в аварию

За угон "Шкоды Актавии" 28-летней грузчик из Гатчины ответит по закону.

Правоохранительные органы Гатчины Ленобласти раскрыли дело о недавнем угоне авто в городе. Об этом сообщает сетевое издание "Moika78".

Подозреваемым в угоне оказался грузчик 28 лет из Гатчины.

Известно, что авто марки "Шкода Актавиа" принадлежала одному из его друзей, поэтому особого труда в угоне машины он не испытал.

Машину мужчина вернул владельцу через некоторое время с многочисленными повреждениями — горе-угонщик попал на ней в ДТП.Потерпевший, осмотрев иномарку, решил написать заявление в полицию. Производство было начато по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Грузчику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: сетевое издание "Moika78"