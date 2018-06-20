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Грузчик из Гатчины украл у друга авто и попал на нем в аварию
Сегодня, 13:59
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KaterinaKono13

Грузчик из Гатчины украл у друга авто и попал на нем в аварию

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За угон "Шкоды Актавии" 28-летней грузчик из Гатчины ответит по закону.

Правоохранительные органы Гатчины Ленобласти раскрыли дело о недавнем угоне авто в городе. Об этом сообщает сетевое издание "Moika78".

Подозреваемым в угоне оказался грузчик 28 лет из Гатчины. 

Известно, что авто марки "Шкода Актавиа" принадлежала одному из его друзей, поэтому особого труда в угоне машины он не испытал.

Машину мужчина вернул владельцу через некоторое время с многочисленными повреждениями — горе-угонщик попал на ней в ДТП.Потерпевший, осмотрев иномарку, решил написать заявление в полицию. Производство было начато по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Грузчику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

Источник: сетевое издание "Moika78"

Теги: авария, авто, гатчина, новости гатчины, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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