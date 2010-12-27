Всего в рамках программы переселения до 2025 года планируется построить 67 новых домов и расселить аварийный фонд Ленинградской области площадью 210 тысяч квадратных метров.

В Гатчинском районе началось проектирование дома для переселения из аварийного жилья.

В 2021 году в поселке Дружная Горка появится панельный пятиэтажный дом на 80 квартир общей площадью 3,7 тысяч квадратных метров. Новое жилье получат 250 человек, которые переселятся из 17 аварийных домов. Проектом предусмотрено благоустройство территории, просторная детская площадка и парковка для автомобилей.

С начала 2019 года в регионе реализуется программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".

До 1 сентября 2025 года в 89 муниципальных образованиях будет расселено 1076 аварийных домов, а в новые благоустроенные квартиры переедут 16,5 тысяч человек.

Всего в рамках программы переселения до 2025 года планируется построить 67 новых домов и расселить аварийный фонд Ленинградской области площадью 210 тысяч квадратных метров.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО