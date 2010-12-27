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Подозреваемого в убийстве таксиста из Гатчинского района заключили под стражу на 2 месяца
Сегодня, 19:55
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KaterinaKono13

Подозреваемого в убийстве таксиста из Гатчинского района заключили под стражу на 2 месяца

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В расправе над таксистом подозревают 32-летнего жителя поселка Тайцы.

Сегодня Гатчинский городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве 52-летнего таксиста. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу. Об этом сообщает Гатчинская Служба Новостей.

Напомним, в расправе над таксистом подозревают 32-летнего жителя поселка Тайцы. По версии следствия, подозреваемый подшофе сел в машину к знакомому. По дороге между ними произошла ссора и пассажир несколько раз ударил 52-летнего обидчика ножом в грудь. От полученных травм тот скончался на месте.

Источник: Гатчинская Служба Новостей

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Категории: Новости Ленинградской области,

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