В Гатчине завершена реставрация Смоленских ворот

В ходе ремонтных работ была выполнена реставрация мраморных элементов ворот, гранитных блоков, мраморных колонн и бронзовых элементов на них.

Завершена реставрация Смоленских ворот в Гатчине – строители снимают леса.

Завершился последний этап реставрации Смоленских (Двинских) ворот – объекта культурного наследия федерального значения. Ворота расположены на въезде в Гатчину с юга области. Сегодня, 5 августа, строители снимают леса.

В ходе ремонтных работ была выполнена реставрация мраморных элементов ворот, гранитных блоков, мраморных колонн и бронзовых элементов на них. Также были проведены работы по реставрации военных арматур с последующим монтажом на историческое место. Благоустроена территория возле объекта культурного наследия, под землей проложен электрокабель для художественной подсветки памятника.

Всего на реставрацию Смоленских (Двинских) ворот из областного бюджета было выделено 41,4 млн рублей.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО