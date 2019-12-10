На Пулковском шоссе угнали "БМВ" у директора компании

Полиция разыскивает угонщика.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 апреля в полицию поступил звонок с известием об угоне автомобиля.

Мужчина заявил, что от дома №26 по Пулковскому шоссе неизвестный похитил его "БМВ Х6". Стоимость автомобиля 1530000 рублей.

Иномарка не оборудована системой слежения. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Полиция разыскивает угонщика. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге отец заявил в полицию на сына за кражу "Мерседеса".

Фото: Pixabay