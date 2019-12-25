У менеджера фирмы из Ленобласти угнали иномарку за 4,8 млн рублей

Добычей злоумышленника стал черный "Лексус" 2020 года выпуска.

Вечером 13 декабря в полицию Петербурга обратился менеджер одной из компаний, проживающий в Буграх, и заявил об угоне своего автомобиля. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, машина была оснащена сигнализацией. Угонщик попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как некто в медицинской маске и черной кепке подходит к машине, садится в нее и уезжает.

Добычей злоумышленника стал черный "Лексус" 2020 года выпуска. Сумма ущерба составила 4,8 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Угонщика ищет полиция.

Ранее угон иномарки гендиректора ООО СК "Арена" за 2,8 млн рублей попал на видео.

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