У петербургского актера угнали дорогой автомобиль 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 12 августа, стало известно, что у петербургского актера угнали автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по городу на Неве и Ленобласти.

Так, в полицию обратилась 55-летняя петербурженка. Она заявила, что ночью около дома № 16/1 на Серебристом бульваре неизвестный угнал автомобиль KIA Sportage, который принадлежит её сыну.

В данный момент полицейские разыскивают угонщика. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на пересечении Вербной и Афонской улиц перевернулся автомобиль.

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