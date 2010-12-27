В ДТП на пересечении Вербной и Афонской улиц перевернулся автомобиль

Легковушка улетела на тротуар и легла на бок. Информации о пострадавших нет.

В понедельник, 12 августа, в Приморском районе на пересечении Вербной и Афонской улиц из-за ДТП перевернулся автомобиль. Авария случилась около 15:00, сообщили очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Легковушка улетела на тротуар и легла на бок. По предварительным данным, ее не пропустили во время поворота налево. У второго участника аварии разбита левая передняя часть.

Сведений о пострадавших не поступало. Подробности происшествия уточняются.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте