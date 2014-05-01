У петербургских экологов появилась новая передвижная лаборатория

Передвижная лаборатория оснащена системами для экспресс-анализа качества воды и почвы, а также дозиметром для определения уровня радиационного фона.

Новое оборудование, которое предназначено для контроля за состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы, получила мобильная экологическая дежурная служба. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, передвижная лаборатория оснащена системами для экспресс-анализа качества воды и почвы, а также дозиметром для определения уровня радиационного фона. Кроме этого, в составе эколаборатории есть комплект для контроля состояния воздуха. Сообщается, что она может работать дистанционно.

Губернатор Петербурга добавил, что в марте стартовал региональный год экологии.ьВ 2021 году Северная столица вошла в топ-100 городов мира по качеству жизни.

Отметим, что программа приема опасных отходов постоянно совершенствуется, становится более эффективной и удобной для горожан. Только за первые три недели существования экопунктов в четырех городских районах удалось собрать около 7,5 тонн опасных отходов.

В следующем году точки приема появятся еще в 6 районах, а в будущем планируется их установить повсеместно. Задействовано 455 экобоксов, по городу курсируют семь экомобилей – в них можно сдать ртутные лампы, батарейки, градусники. Адреса стационарных пунктов и график стоянки передвижных можно узнать на официальном сайте комитета по природопользованию.

Ранее экомобили в Петербурге: все, что нужно знать о передвижных станциях приема опасных отходов.

Фото: Вконтакте / ООО ЖКС №1 Выборгского района