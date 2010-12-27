Петербургские дети получат электронные медицинские карты

Программа "Бережливой поликлиники" внедрится еще в 68 заведений города.

К концу 2019 года в Петербурге 68 медицинских учреждения реализуют проект "Бережливая поликлиника". В рамках системы заведения создадут электронные карточки пациентов-детей. О введении новых условий сообщили в пресс-службе Смольного. По мнению чиновников, полный переход на данные условия должен завершиться в этом году.

На данный момент Комитет по здравоохранению разрабатывает тесты, которые позволят мониторить здоровье детей. В случае подозрений на какое-либо заболевание, школьникам и дошкольникам предложено будет обратиться к врачу.

Напомним, что старт "Бережливых поликлиник" состоялся в 2017 году. Тогда проект внедрили две поликлиники. В 2018 году это количество увеличилось до 24.

Фото: Piter.tv