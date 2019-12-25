Персонал "ЛОЭСК" протестировали на коронавирус и антитела к инфекции

Уже 1 июля компания планирует вернуться к штатному режиму работы.

В компании "ЛОЭСК" в Ленобласти готовятся к возвращению к штатном режиму работы. Как рассказали в пресс-службе организации, уже 1 июля "ЛОЭСК" планирует очно принимать посетителей и заявителей по технологическому присоединению.

В центральном офисе компании в минувший четверг протестировали весь персонал, контактирующий с клиентами, на коронавирус и антитела к этой инфекции. В пресс-службе отметили, что вовремя принятые в компании меры уберегли всех сотрудников от заболевания.

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