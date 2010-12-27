По данному факту проводится проверка.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге у 90-летнего блокадника неизвестные похитили ордена и медали. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как оказалось, грабители вскрыли квартиру петербуржца, пока его не было дома. Инцидент произошёл на улице Ломоносова. Злоумышленники вынесли каретные часы с боем стоимостью в 50 тысяч рублей, а также медали и ордена Великой Отечественной войны. Стоимость похищенных наград петербуржец оценить затрудняется.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее мы сообщали о том, что аноним заминировал фестиваль ЛГБТ-фильмов в центре Петербурга.

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