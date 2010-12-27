Аноним заминировал фестиваль ЛГБТ-фильмов в центре Петербурга

Из здания вывели 200 человек.

Полиция Адмиралтейского района ищет злоумышленников, которые накануне "заминировали" творческое пространство "Особняк общества "Пальма" в переулке Пирогова. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Звонок в службу "112" поступил 17 ноября около шести вечера. Незнакомец заявил, что дом №18 в переулке Пирогова заминирован, взрыв намечен на 19 часов. Также аноним уведомил полицейских, что в указанном здании находятся наркоторговцы.

Приехавшие на место ЧП стражи порядка оцепили территорию и эвакуировали из здания 200 человек. Бомбы, равно как и драгдилеров, в помещении творческого пространства не нашли.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В клубе по указанному адресу сейчас проходит фестиваль ЛГБТ-фильмов "Бок о бок".

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Фото: Piter.TV