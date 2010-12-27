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Два ребёнка "заминировали" школы в Петербурге 
Сегодня, 13:01
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IRINA_CHALKINA

Два ребёнка "заминировали" школы в Петербурге 

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Сапёры не обнаружили взрывчатки в учреждениях.

В минувшую пятницу, 8 ноября, два петербургских школьника "заминировали" образовательные учреждения города на Неве. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Первой "минированию" подверглась школа № 317. Ребёнок позвонил в экстренную службу и сообщил, что в учреждении находится бомба. Саперы проверили задние, ничего не обнаружили. Телефонного хулигана обнаружили, он жил недалеко от школы. 

Спустя несколько часов в экстренную службу обратился петербургский семиклассник. Ребёнок утверждал, что в школе № 692 на улице Демьяна Бедного готовится теракт. В этот раз саперы также ничего не обнаружили в здании. Школьника нашли и передали родителям под обязательство о явке.

Ранее мы сообщали о том, что стали известны подробности романа историка СПбГУ Олега Соколова и Анастасии Ещенко.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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