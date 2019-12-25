У петербургских лебедей Персея и Афины погибли двое птенцов

Потомство в лебединой семье появилось в конце июня, а до осени дожили только два птенца.

У пары лебедей Персея и Афины, обитающих на пруду Пискаревского мемориального кладбища, погибли двое птенцов. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

Потомство в лебединой семье появилось в конце июня, а до осени дожили только два птенца.

Размером молодые птицы уже с родителей, но полностью белоснежными они станут только к трем годам. Павел Глазков, биолог

Лебеди-шипуны, как и другие лебеди, пары образуют на всю жизнь. А прожить в природе они могут до 25 лет. Сейчас птицы всё еще находятся на пруду, но на зимовку их вернут в Ленинградский зоопарк.

Недавно на Большом Суздальском озере приводнились серые цапли.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков