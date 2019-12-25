У офисов "Петербургской недвижимости" прошли одиночные пикеты

Активисты требуют не сносить дом Басевича на Большой Пушкарской улице и изменить политику компании.

Неравнодушные горожане и активисты движения "Живой город" вышли на одиночные пикеты к офисам Setl City 13 февраля в Калининском, Центральном и Московском районах. Об этом стало известно из соцсетей движения.

Пикетчики требуют не сносить дом Басевича на Большой Пушкарской улице и изменить политику компании. "Петербургская недвижимость" застраивает город, превращая его в однотипные спальные районы без инфраструктуры, как в Мурино и Кудрово.

Так, компания построила ЖК "Полюстрово парк", не оставив зеленых насаждений; строит дом охранной зоне Чесменского дворца, из-за чего страдают жители; застраивает защитную зону Пулковской обсерватории, что приведет к ухудшению качества научных наблюдений; снесла дом Чистякова в Дегтярном переулке, 26, изображавший старую Москву в фильме "Собачье сердце".

Также во время застройки ЖК на ул. Мира, 37, соседний дом пошел трещинами. Только после вмешательства в ситуацию спикера ЗакС собрания, компания признала свою вину и пообещала воссоздать снесенный на Дегтярном переулке дом. Но на этом месте появился новый дом на два этажа выше, который разочаровал жителей Петербурга. Теперь активисты боятся за дом Басевича.

Ранее мы сообщали, что губернатор поручил облагородить парк "Александрино".

Фото: vk.com/save_sp_burg