У офиса "Аэрофлота" выстроилась очередь

Петербуржцы не смогли решить свои вопросы по телефону и онлайн.

У офиса "Аэрофлота" заметили длинную очередь в понедельник, 29 июня.

Петербуржцы выстроились на улице Рубинштейна, чтобы пообщаться с представителями компании лично. Некоторые намерены вернуть деньги за отмененные рейсы, другие не смогли решить проблему онлайн и по телефону. Скопление образовалось из-за того, что с 29 июня ваучеры выписываются вручную, на оформление уходит около получаса, к тому же вход в офис ограничен, поэтому петербуржцы вынуждены ждать на улице.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге рестораны и кафе открыли летние веранды.

Фото: Piter.TV