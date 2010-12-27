У обезглавленной скульптуры русалки на Садовой улице появилось "QR-лицо"

Художник Lonesome_Grass назвал свою работу "Неполноценная реальность".

На доме № 25 по Садовой улице появился арт-объект "Неполноценная реальность" художника Lonesome_Grass. Об этом стрит-артист рассказал в своем Instagram.

Скульптура русалки не раз страдала от хулиганов, а не так давно и вовсе лишилась головы. Действия вандалов натолкнули Lonesome_Grass на размышления.

"Сложно представить современную жизнь без информационных технологий. Современный человек практически все время находится в медиа-сфере, поглощая информацию, дополняя и расширяя свои возможности за счет разнообразных сервисов и устройств. Можем ли мы сегодня воспринимать жизнь вне контекста информационных технологий?" – задается вопросом художник.

Ранее Piter.TV сообщал, что Loketski посвятил две новые работы на Парнасе выборам в Петербурге.

Фото: Instagram / @lonesome_grass