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У музеев Петербурга выстроились очереди, несмотря на снег
Сегодня, 18:07
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У музеев Петербурга выстроились очереди, несмотря на снег

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В помещения людей пускают небольшими группами.

У музеев Петербурга выстроились очереди, несмотря на снег. Об этом днем в понедельник, 3 мая, передает корреспондент Piter.tv. В частности, он отметил, что скопления туристов наблюдаются у Кунсткамеры и Зоологического музея.

В помещения людей пускают небольшими группами из-за коронавирусных ограничений, за количеством людей следят охранники. На настроение туристов не влияет снег, который выпадал в центре города.

Сегодня в крепости "Орешек" в Шлиссельбурге начинается новый туристический сезон.

Фото: Piter.tv

Теги: музей, очереди, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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