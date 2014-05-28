В помещения людей пускают небольшими группами.

У музеев Петербурга выстроились очереди, несмотря на снег. Об этом днем в понедельник, 3 мая, передает корреспондент Piter.tv. В частности, он отметил, что скопления туристов наблюдаются у Кунсткамеры и Зоологического музея.

В помещения людей пускают небольшими группами из-за коронавирусных ограничений, за количеством людей следят охранники. На настроение туристов не влияет снег, который выпадал в центре города.

Сегодня в крепости "Орешек" в Шлиссельбурге начинается новый туристический сезон.

Фото: Piter.tv