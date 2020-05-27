Туристический сезон Ленинградской области и Петербурга стартует 3 мая

Туристов ждут в крепости "Орешек", куда можно добраться на теплоходе.

В субботу, 3 мая, в крепости "Орешек" в Шлиссельбурге начинается новый туристический сезон, рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Желающие могут добраться до крепости на теплоходе из Петербурга. Напомним, что в регионе разработали водный маршрут по городам, связанным с Петром I: начало берут в Петербурге, далее по Неве через Ладожское озеро в реку Свирь. Туристы смогут посетить Петровские каналы, монастыри, музеи и увидеть место спуска знаменитого фрегата "Штандарт".

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