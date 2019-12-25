Муниципалитеты смогут приобретать квартиры через счета эскроу

Соответствующие поправки в законодательство уже собираются принять.

Муниципалитеты могут получить возможность открывать в банках счета эскроу для покупки жилья. Соответствующие поправки в действующее законодательство планируется принять в ходе весенней сессии. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что принятие законопроекта ждут в Минстрое, поскольку поможет формировать госзаказ на приобретение квартир. Кроме того, поправки позволят регионам ускорить работу, когда появятся в бюджетном кодексе.

Строительство в России перешло на использование счетов эскроу почти год назад. Треть жилья в стране сейчас возводится по новым правилам, больше всего квартир по эскроу-счетам строится в столицах, Краснодарском крае и Свердловской области.

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Фото: Piter.TV