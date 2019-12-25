Новое здание школы в Колпино построит АО "Стройинвест"

Эта компания признана победителем аукциона в рамках соответствующей закупки.

Новое здание школы в Колпино построит АО "Стройнвест". Эта компания признана победителем аукциона в рамках соответствующей закупки.

Закупка на строительство по адресу Тверская ул., дом 13, литера А была размещена в начале июня.

Комитет по госзаказу Петербурга был готов заплатить за реализацию проекта почти 1 миллиард рублей.

Предложение АО "Стройинвест" составило 925 миллионов рублей. Другая компания ("СУАР групп") хотела осуществить строительство за 980 миллионов.

Комиссия решила заключить контракт со "Стройинвестом".

Предполагается, что строительство нового здания завершится в 2022 году. Школа будет рассчитана на 550 детей и подростков.

Из документации следует – старая школа будет демонтирована.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге построят 9 школ и 22 детских сада до конца года.

Фото: Pixabay.com