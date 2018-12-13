У моста Александра Невского сбили мотоциклиста

В сети появилась фотографии с места происшествия.

Днем 8 мая петербуржцы сообщили об аварии с участием мотоциклиста, которая произошла возле моста Александра Невского. В сети появилась фотографии с места происшествия.

Очевидцы сообщили, что на мотоциклиста наехала иномарка. На снимке можно увидеть разбитый мотоцикл, а также стоящего рядом с транспортным средством мотоциклиста. Видно, что он остался жив и не получил значительных повреждений.

Пользователи интернета, увидев эту новость, попросили автомобилистов быть аккуратнее в мотосезон. Другие же посчитали, что это мотоциклистам следует быть внимательнее.

Ранее мы писали, что авария с двумя автоледи собрала пробку на Каменноостровском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб