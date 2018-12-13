Авария с двумя автоледи собрала пробку на Каменноостровском проспекте

ДТП перекрыло правую полосу движения и поворот на Чапыгина.

Утром 8 мая в Петроградском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, возле дома №57 на Каменноостровском проспекте столкнулись две иномарки. За рулем обеих машин находились автоледи. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Свидетели ДТП сообщают, что машины перекрыли движение по правой полосе и поворот на улицу Чапыгина. На месте аварии скопилась пробка. Сотрудники ДПС пока не приехали.

Ранее мы писали, что на набережной Обводного канала трактор помял ковшом легковушку.

Видео: Piter.TV