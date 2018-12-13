На набережной Обводного канала трактор помял ковшом легковушку

На пересечении улицы Черняховского и набережной Обводного канала произошло ДТП с участием легкового автомобиля и спецтехники. Трактор врезался сзади в идущую в попутном направлении машину Subaru XV. Кузову легковушки нанесён серьёзный урон ковшом. Об этом Piter.TV сообщают очевидцы.
По следам, которые оставил трактор после торможения, можно судить о том, что он ехал с довольно приличной скоростью. Авария произошла ближе к десяти утра, пострадавших нет, ДТП осложняет движение другим водителям.
Рано утром на Дороге жизни легковушка врезалась в фуру: водитель чудом не пострадал.
Фото и видео: Piter.TV
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