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На набережной Обводного канала трактор помял ковшом легковушку

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ДТП осложняет движение другим водителям.

На пересечении улицы Черняховского и набережной Обводного канала произошло ДТП с участием легкового автомобиля и спецтехники. Трактор врезался сзади в идущую в попутном направлении машину Subaru XV. Кузову легковушки нанесён серьёзный урон ковшом. Об этом Piter.TV сообщают очевидцы.

По следам, которые оставил трактор после торможения, можно судить о том, что он ехал с довольно приличной скоростью. Авария произошла ближе к десяти утра, пострадавших нет, ДТП осложняет движение другим водителям.

Рано утром на Дороге жизни легковушка врезалась в фуру: водитель чудом не пострадал.
Фото и видео: Piter.TV

 

Теги: subaru xv, набережная обводного, улица черняховского
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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