На набережной Обводного канала трактор помял ковшом легковушку

ДТП осложняет движение другим водителям.

На пересечении улицы Черняховского и набережной Обводного канала произошло ДТП с участием легкового автомобиля и спецтехники. Трактор врезался сзади в идущую в попутном направлении машину Subaru XV. Кузову легковушки нанесён серьёзный урон ковшом. Об этом Piter.TV сообщают очевидцы.

По следам, которые оставил трактор после торможения, можно судить о том, что он ехал с довольно приличной скоростью. Авария произошла ближе к десяти утра, пострадавших нет, ДТП осложняет движение другим водителям.

Рано утром на Дороге жизни легковушка врезалась в фуру: водитель чудом не пострадал.

Фото и видео: Piter.TV