Nissan Qashqai прилег на бок на юго-западе Петербурга

Автомобиль не поделил дорогу с Volkswagen Passat.

Утром 22 апреля в Красносельском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого столкнулись две иномарки. В сети появилась фотография с места ДТП.

На снимке видно, что дорогу не поделили Nissan Qashqai и Volkswagen Passat. Удар оказался такой силы, что одна из иномарок завалилась на бок, а другая — наполовину разбита.

О пострадавших ничего не сообщается. Стражи порядка устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на въезде на Ново-Петергофский мост столкнулись несколько автомобилей.

Фото: Мегаполис