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Фургон прилег на бок на Шафировском проспекте
Сегодня, 11:10
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Alena_Zinovieva

Фургон прилег на бок на Шафировском проспекте

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Что стало причиной аварии, не сообщается.

Днем 9 сентября в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, на Шафировском проспекте фургон прилег на бок. Упавший большегруз занял часть правого ряда, чем затруднил движение другим автомобилистам. Что стало причиной аварии, не сообщается.

Ранее мы писали, что иномарка улетела в кювет с Приозерского шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Никита Бирюков

Теги: авария, дтп с грузовиком, прилег на бок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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