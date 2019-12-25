Фургон прилег на бок на Шафировском проспекте

Что стало причиной аварии, не сообщается.

Днем 9 сентября в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, на Шафировском проспекте фургон прилег на бок. Упавший большегруз занял часть правого ряда, чем затруднил движение другим автомобилистам. Что стало причиной аварии, не сообщается.

Ранее мы писали, что иномарка улетела в кювет с Приозерского шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Никита Бирюков