Иномарка улетела в кювет с Приозерского шоссе

Водитель отказался от госпитализации.

Во вторник, 8 сентября, на Приозерском шоссе во Всеволожском районе произошло ДТП. В кювете оказалась Toyota Rav4. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское".

По предварительной информации, авария случилась примерно в 17:30 недалеко от деревни Дранишники. На место выехали сотрудники скорой помощи, но от госпитализации пострадавший отказался.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на Колпинском шоссе перевернулась легковушка.

Фото: ВКонтакте / pss_agalatovo