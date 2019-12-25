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Иномарка улетела в кювет с Приозерского шоссе
Сегодня, 19:04
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lizapoluda

Иномарка улетела в кювет с Приозерского шоссе

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Водитель отказался от госпитализации.

 

Во вторник, 8 сентября, на Приозерском шоссе во Всеволожском районе произошло ДТП. В кювете оказалась Toyota Rav4. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское".

По предварительной информации, авария случилась примерно в 17:30 недалеко от деревни Дранишники. На место выехали сотрудники скорой помощи, но от госпитализации пострадавший отказался.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на Колпинском шоссе перевернулась легковушка.

Фото: ВКонтакте / pss_agalatovo

 

Теги: всеволожский район, дтп, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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