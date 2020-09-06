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Видео: на Колпинском шоссе перевернулась легковушка

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Водитель не справился с управлением и врезался в поребрик.

Вечером 5 сентября на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе произошла серьезная авария. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места происшествия.
Камеры видеонаблюдения засняли, как  водитель "Мерседеса" не справился с управлением на большой скорости, в результате чего автомобиль врезался в поребрик и перевернулся. После этого машина задымилась.
В полиции сообщили, что в момент ДТП в салоне авто находился один человек. Его госпитализировали в  НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Ранее мы писали о ДТП на улицу Асафьева, где иномарка сбила велосипедиста на перекрестке. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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