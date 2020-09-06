Видео: на Колпинском шоссе перевернулась легковушка

Вечером 5 сентября на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе произошла серьезная авария. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места происшествия.
Камеры видеонаблюдения засняли, как водитель "Мерседеса" не справился с управлением на большой скорости, в результате чего автомобиль врезался в поребрик и перевернулся. После этого машина задымилась.
В полиции сообщили, что в момент ДТП в салоне авто находился один человек. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Ранее мы писали о ДТП на улицу Асафьева, где иномарка сбила велосипедиста на перекрестке.
Видео: Piter.TV
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