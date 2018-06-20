На въезде на Ново-Петергофский мост столкнулись несколько автомобилей

Участниками аварии стали автобус и три иномарки.

На въезде на Ново-Петергофский мост произошла массовая авария. Об этом сообщают очевидцы.

Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и автобус. В автобус, который заезжал на Ново-Петергофский мост через Обводной канал, въехал Renault, в него Kia, а затем еще и Mercedes. Пострадавших нет.

Интернет-пользователи в комментариях угадывали, кто же стал участником аварии. Подозрения пали на водителя автобуса и на водителя немецкого авто.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург