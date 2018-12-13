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Hyundai вылетел на красный и врезался в Renault в центре Петербурга
Сегодня, 17:19
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Alena_Zinovieva

Hyundai вылетел на красный и врезался в Renault в центре Петербурга

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После столкновения иномарку отбросило на пешеходный переход.

Днем 29 апреля жители Петербурга сообщили об аварии, которая случилась в центре Петербурга. По словам очевидцев, на перекрестке проспекта Бакунина и 2-ой Советской улицы водитель Hyundai проигнорировал красный и влетел в Renault Duster. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что Hyundai вылетел на пешеходный переход и встал прямо поперек проезжей части. Duster остановился чуть дальше. Свидетели происшествия сообщают, что пешеходы едва успели отпрыгнуть в сторону. В результате ЧП никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что фургон устроил массовое ДТП на КАД.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, дтп пешеходный переход, дтп с иномарками
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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