Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
У молодой петербурженки из Приморского района украли Мерседес
Сегодня, 9:21
0
nastya960
105

У молодой петербурженки из Приморского района украли Мерседес

0
 
 

Стоимость автомобиля оценивается почти в два миллиона рублей.

В Приморском районе у 34-летней женщины угнали автомобиль стоимостью почти два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением петербурженка пришла в правоохранительные органы в среду, 31 октября. Она рассказала, что ее "Мерседес Бенц" был припаркован возле 35 дома по Главной улице. Когда она пришла к припаркованной машине, на месте ее не оказалось.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: Полицейские Петроградского района вернули владельцу Mercedes за 7 млн рублей‍.

Фото: pixabay

 

 


 

 

Все новости района
Теги: мерседес , приморский район , угон
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5