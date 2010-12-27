У молодой петербурженки из Приморского района украли Мерседес

Стоимость автомобиля оценивается почти в два миллиона рублей.

В Приморском районе у 34-летней женщины угнали автомобиль стоимостью почти два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением петербурженка пришла в правоохранительные органы в среду, 31 октября. Она рассказала, что ее "Мерседес Бенц" был припаркован возле 35 дома по Главной улице. Когда она пришла к припаркованной машине, на месте ее не оказалось.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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