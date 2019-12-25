У метро Василеостровская появился парник

Конструкцию установили, чтобы привести в порядок памятник с конями из знаменитой конки.

Жители Петербурга заметили напротив станции метро "Василеостровская" необычную конструкцию. Над памятником с конями из знаменитой конки, который сейчас находится на реставрации, появился так называемый парник.

Сейчас памятник бережно восстанавливают реставраторы. Как сообщили в администрации Василеостровского района, у коней вновь появятся утерянные поводья. Их воссоздадут из оригинального полимерного материала.

В конструкции также задуманы другие изменения. Пространство для билетных касс переделают в формат "кофе и пресса". Возможно, будет задействован второй уровень конки, ранее имевший лишь декоративное назначение.

Восстановительные работы планируют закончить в течение 10 дней. Еще через месяц символ района снова будет радовать петербуржцев.

Ранее мы писали, что у петербургского ТЮЗа откроют скульптуру "Конек-Горбунок".

Фото: пресс-служба Василеостровского района