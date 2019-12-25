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У петербургского ТЮЗа откроют скульптуру "Конек-Горбунок"
Сегодня, 14:37
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У петербургского ТЮЗа откроют скульптуру "Конек-Горбунок"

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Бронзовую скульптуру создал художник театра Григорий Потоцкий.

В среду, 23 февраля, откроют скульптуру "Конёк-Горбунок" в честь 100-летия Театра юных зрителей им. Брянцев. Об этом сообщает ТАСС.

Бронзовую скульптуру создал художник театра Григорий Потоцкий. Другая его работа "Одуванчик" также установлена перед театром в честь 100-летнего сезона ТЮЗа еще в сентябре. 

По словам народной артистки России Ирины Соколовой, "Конёк-Горбунок" — тюзовская "Чайка", спектакль, который всегда с ними. Он актуален до сих пор. Это, по мнению артистки, какая-то всепланетная сказка. 

Кроме этого, в театре пройдет особый показ "Конька-Горбунка" и торжественное открытие 50-й выставки "Театр глазами детей". В четверг продолжаться юбилейные торжества. Так, зрителей ожидает премьера спектакля-концерта "Планета ТЮЗ" при участии почти всей труппы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти появится памятник букве "Ш". Местные возмутились его стоимостью. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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