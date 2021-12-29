В Ленобласти появится памятник букве "Ш". Местные возмутились его стоимостью

Малая архитектурная форма станет изюминкой будущего благоустройства.

В Волховском районе Ленобласти появится памятник букве "Ш". На обустройство объекта потребуется 275 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Пашского сельского поселения. Накануне соответствующий конкурс был опубликован на сайте госзакупок.

В общем на благоустройство территории выделят 11 млн рублей. Новость взбудоражила некоторых местных жителей. Они удивились, почему на одну букву требуется так много денег. На самом деле на эти средства проведут целый спектр работ на протяжении 1,5 км: обустроят велодорожки и пешеходные дорожки, установят уличное освещение и стенды, проведут озеленение и обустройство парка у детской библиотеки и много чего еще. Отмечается, что главная цель работ — вывести людей от проезжей части дороги на ул. Советская, не имеющей тротуара, на отдаленную от проезжей части пешеходную зону.

Буква "Ш" была выбрана не случайно.

Будучи в моей молодости исходило такое словосочетение: "Мы из Паши говорим на ши". Я понимаю, что диванным критикам, которые вновь приехали на территорию Пашского сельского поселения, временно проживают, не все, но есть единицы, этого не понять. Артур Кулиманов, глава Пашского сельского поселения.

Как выяснилось, буква имеет стратегическое значение. Подобные малые архитектурные формы, которые привлекают внимание, могут помочь населенному пункту в дальнейшем привлекать в него новые проекты. Кулиманов отметил, что те жители, которые изначально выступали за обустройство территории, теперь почему-то начали его критиковать.

Видео: ВКонтакте / Администрация Пашского сельского поселения

Фото: портал госзакупок