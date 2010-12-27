Жители Невского района возмутились перестройкой новой парковки у метро "Рыбацкое"

Рабочие сняли асфальт с разметкой и разобрали кирпичные тротуары.

В понедельник, 26 августа, жители Невского района обратили внимание на строительную технику на перехватывающей парковке у метро "Рыбацкое". По словам очевидцев, парковку построили весной 2019, а теперь снова разбирают. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Горожане рассказали, что рабочие уже сняли асфальт с разметкой и разобрали кирпичные тротуары. Большинство возмутилось таким ходом дел и увидело в демонтаже парковки коррупционные схемы. Нашлись и те, кто объяснил необходимость перестройки неправильной укладкой асфальта в углу объекта. Из-за этого весной части территории оказалась затоплена водой.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что фургон потерял два колеса во время движения на КАД.

Фото: vk.com/spb_today