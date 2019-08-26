Видео: фургон потерял два колеса во время движения на КАД

Очевидцы заметили катящиеся по трассе колеса.

Днем 26 августа у фургона отвалились два колеса задней оси во время движения по внутреннему кольцу КАД около Мурманского шоссе. Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем произошедшего.

По словам очевидца, грузовик потерял два левых колеса, завалился набок и прижался к обочине. О состоянии водителя неизвестно.

Инцидент не повлиял на дорожно-транспортную ситуацию.

Ранее на КАД произошло ДТП около Кронштадта, пострадали два ребенка, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео: Piter.TV