У метро "Новочеркасская" мигранты устроили массовую поножовщину в Петербурге

Драка с ножами у метро Новочеркасская завершилась задержанием шести человек.

У станции метро "Новочеркасская" в Санкт-Петербурге произошла массовая драка между группой мигрантов, переросшая в поножовщину.

Инцидент произошел вечером 15 октября. По предварительным данным, в конфликте участвовали семь иностранных граждан. В ходе ссоры один из них нанес ножевые ранения двум своим соотечественникам. Пострадавшие были госпитализированы, одному из них медицинская помощь оказана амбулаторно.

На месте происшествия полицейские задержали троих участников. Еще одного мужчину, находившегося в больнице, доставили в отдел после оказания помощи. Пятого фигуранта задержали в аэропорту, когда он пытался покинуть город. Всего к настоящему моменту задержаны шесть человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело

Фото: Piter.TV